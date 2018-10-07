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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز .. محمد صلاح عاشرًا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
أحمد هاني
بعد انتهاء الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل ليفربول ومانشستر سيتي دون أهداف على ملعب "آنفيلد"، ظل حامل اللقب في صدارة البريميرليج.

ويحتل اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي، صدارة الهدافين، بعد هدفه في شباك ساوثهامبتون اليوم، حيث وصل للهدف السابع.

وفيما يلي نعرض ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :

1- ايدين هازارد - تشيلسي بـ 7 أهداف.

2- سرجيو أجويرو مانشستر سيتي بـ 5 أهداف.

3- هاري كين توتنهام هوتسبير بـ 5 أهداف.

4- ألكساندر ميتروفيتش فولهام بـ 5 أهداف.

5- جلين موراي برايتون بـ 5 أهداف.

6- ألكسندر لاكازيت آرسنال بـ 4 اهداف.

7- رحيم سترلينج مانشستر سيتي بـ 4 أهداف.

8- ماركو أرناوتوفيتش وست هام يونايتد بـ 4 أهداف.

9- بيير إيميريك أوباميانج آرسنال بـ 4 أهداف.

10- محمد صلاح ليفربول بـ 3 أهداف.

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