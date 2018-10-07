باريس سان جيرمان يتقدم على ليون بهدف نيمار في الشوط الأول .. فيديو

أنهى فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول بالتقدم على ليون بهدف دون رد فى المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى إطار الجولة التاسعة على ملعب استاد حديقة الأمراء فى الدورى الفرنسي.



أحرز هدف باريس سان جيرمان الوحيد نيمار دا سيلفا فى الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء.



ومنح حكم اللقاء أنطوني جوتييه البطاقة الصفراء للاعب فريق ليون لوكاس توزارت وكارت أحمر لزميله كاس توزارت فيما حصل ثنائي باريس سان جيرمان نيمار وماركو فيراتي على إنذار والبطاقة الحمراء من نصيب زميله بريسنال كيمبيمب.



وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان على النحو الآتي : بوفون فى حراسة المرمى وبيرنات وكيمبيمبي وسيلفا ومونييه وماركينيوس وفيراتي ودي ماريا ونيمار وكافاني ومبابي.