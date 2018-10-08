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رياضة

تعرف على سبب انفعال حلمي طولان على خالد قمر بعد هدفه في الأهلي .. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة "صدى البلد"، انفعال حلمي طولان مدرب الاتحاد على خالد قمر مهاجم الفريق عقب إحرازه الهدف الثاني فى مرمي الأهلي فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في إطار الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وغضب حلمي طولان، من خالد قمر بعد إحرازه الهدف الثاني في النادي الأهلي وطالبه بالعودة إلى المباراة ولكن أصر مهاجم الفريق الاحتفال مع دكة الاتحاد وزملائه.

وفاز الاتحاد برباعية مقابل ثلاث أهداف على منافسه النادي الأهلي عن طريق خالد قمر، شافيو موموني، أحمد ألالفي، وأيمن أشرف هدف في مرماه بالخطأ، بينما أحرز مروان محسن، ووليد سليمان ومحمد شريف للقلعة الحمراء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما يهبط الأهلي إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

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