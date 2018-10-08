منتخب مصر لكرة الصالات يتقدم على نظيره الأرجنتيني بهدفين



حقق المنتخب المصرى لكرة الصالات ، تقدما على نظيره الأرجنتيني بهدفين بلا مقابل ، فى المباراة التي تجمعهما بالمجموعة الأولى ، في منافسات أولمبياد الشباب المقامة فى الأرجنتين، حبي أحرز هدفى المنتخب كل من بلال حسن ومؤمن مرسي.



وتضم المجموعة الأولي كل من مصر والارجنتين والعراق وبنما وسلوفاكيا .



جدير بالذكر أن بعثة مصر تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون في 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهي ألعاب الملاكمة، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثي، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسي الحديث، الفروسية، الجمباز الفني والإيقاعي، الشراع، رفع الأثقال.