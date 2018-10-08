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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع تطوير مستشفى فاقوس لرفع كفاءة الخدمات الطبية.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:58 ص
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتابع تطوير مستشفي فاقوس لرفع كفاءة الخدمات
وائل شاهين - محمد الطحاوى
زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى فاقوس العام لجعلها مستشفى نموذجي، لمتابعة أعمال التطوير وبعض التعديلات التي تتم بالمستشفى، لرفع كفاءة الخدمات الصحية للمرضى وتطوير الأقسام الطبية، ووضع الخطوات النهائية للتشغيل التجريبي لمبنى الطوارئ الجديد.

ورافق وكيل الوزارة، الدكتور سالم عامر مدير المكتب الفني، وعلا يوسف عضو المكتب الفني، ومحمود عبد الفتاح المسئول الإعلامي بمكتب وكيل الوزارة، بحضور مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية بها.

وأكد وكيل الوزارة، علي سرعة التعاقد مع أساتذة من كلية الطب بجامعة الزقازيق للإشراف علي تشغيل بعض الأقسام الطبية بالمبني الجديد كالعناية المركزة، وجراحة المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والصدر، وجراحات الأورام .

وأصدر وكيل الوزارة، قرارًا بتشغيل مبني الطوارئ الجديد، واستدعاء كافة الشركات الموردة للتجهيزات الطبية للتشغيل والتدريب علي الأجهزة.
وكيل صحة الشرقية يتابع تطوير مستشفى فاقوس لرفع كفاءة الخدمات الطبية.. صور
وكيل صحة الشرقية يتابع تطوير مستشفى فاقوس لرفع كفاءة الخدمات الطبية.. صور
وكيل صحة الشرقية يتابع تطوير مستشفى فاقوس لرفع كفاءة الخدمات الطبية.. صور
وكيل صحة الشرقية يتابع تطوير مستشفى فاقوس لرفع كفاءة الخدمات الطبية.. صور

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