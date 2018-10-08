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السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطارات طنطا - بنها

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:05 ص
السكة الحديد تعتذر
السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطارات طنطا - بنها
أحمد أبوشوشة
أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم ، اعتذارها للركاب عن تأخر بعض القطارات خلال الفترة الصباحية فى المسافة بين طنطا وبنها نتيجة عطل مفاجئ بجرار قطار رقم ٨٠٨ ركاب المنصورة إلى القاهرة بمحطة بنها.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستبدال المعطل، موضحا أن حركة القطارات على جميع الخطوط تعمل بصورة طبيعية باستثناء العطل المفاجئ بجرار قطار رقم ٨٠٨ ركاب المنصورة القاهرة.

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