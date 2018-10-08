التحقيقات مع المتهم بتمزيق عجوز أكتوبر: هتف بعد الصلاة أنا المهدي المنتظر

أدلى المتهم بقتل عجوز أكتوبر بعد تمزيقه بـ20 طعنة مدعيًّا أنه "المسيح الدجال" بتفاصيل كاملة لجريمته خلال تحقيقات استمرت قرابة 12 ساعة، انتهت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.





وأشارت التحريات الأولية، التي أجريت بقيادة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن المتهم مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 16 قضية سرقة وشروع في قتل عاطل عن العمل. وأفاد عددٌ من جيرانه سكان المجاورة الثالثة الحى السابع وشهود العيان على الجريمة أنه خلال الآونة الأخيرة اتبع طريق التدين المتشدد و"الدروشة" وكان يهذي بكلمات غير مفهومة.





وأضاف الجيران، خلال المناقشات أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، أنهم فوجئوا به يوم الجمعة فور خروجه من الصلاة بالتوقف وسط الشارع والصراخ مرددًا: «أنا المهدي المنتظر»، «انا المسيح الدجال». وحاول بعض من كبار المنطقة تهدئته؛ حيث إنهم يتعاملون معه منذ فترة على أنه مهتز نفسيا، وأشاروا إلى أنهم مساء يوم الجمعة سمعوا أصوات استغاثة قادمة من شقة جارهم العجوز بالعقار رقم 13 إضافة إلى أصوات تحطيم وتكسير بالشقة فتوجهوا لاستطلاع الأمر، وفوجئوا بالجار العجوز ملقى على الأرض غارقًا في دمائه وجسده ممزق ويقف المتهم بجواره ممسكًا بسكين في حالة هياج شديد مرددا ذات الكلمات التي صرخ بها عقب صلاة الجمعة مع تحذيرات بالقتل لمن يحاول الاقتراب منه.





وشرحت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أنه مع فشل الجيران في السيطرة على المتهم تم إبلاغ الشرطة التي انتقلت الي مسرح الجريمة وقامت بمحاصرة المتهم لفترة لتلويحه بالسكين لكل من يحاول الاقتراب منه مع هذيانه بعبارات مثل " أنا اللي هصلح الكون.. القتيل ده كان بيعمل حاجات وحشة ورفض نصيحتي.. وقال انا ربكم الاعلي".. استمرت محاولات ضباط الشرطة لاحكام السيطرة علي المتهم وتهدئته حتي تمكنت من القاء القبض عليه و تحريز أداة الجريمة.





وأوردت المباحث بالتحريات الأولية أن المجني عليه كان يقيم بمفرده ومشهور عنه بالمنطقة تردد آخرين على شقته لتعاطي المخدرات وأحيانا ممارسة الرذيلة، فيما أفادت أسرة المتهم أنه يعاني من مرض نفسي وسبق خضوعه للعلاج.



