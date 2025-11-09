زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، البحر قبالة السواحل الشرقية لليابان، وفق ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال تم تسجيله على بعد نحو 127 كيلومتراً شرق مدينة مياكو، التي يقطنها أكثر من 51 ألف نسمة، وعلى عمق يقدر بـ 19 كيلومتراً تحت سطح البحر.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لم تُصدر السلطات اليابانية أي تحذيرات من موجات تسونامي.

وأشار المركز إلى أن المنطقة شهدت ثلاث هزات ارتدادية بعد الزلزال الرئيسي، تراوحت قوتها بين 5 و5.1 درجات على مقياس ريختر.

وتقع اليابان على ما يعرف بـ حزام النار في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق في العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي والبركاني.