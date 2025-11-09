محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على كافة رؤساء الأحياء التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة .

كما شدد محافظ القاهرة على استمرار حملات منع سير اسكوتر الأطفال الكهربائى في الشوارع ومصادرته على الفور، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي محل تجاري يقوم ببيعه، باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال.

وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير اسكوترات الأطفال فى شوارع القاهرة يأتى ضمن عدة اجراءات تهدف لاعادة الانضباط للشارع من بينها حظر سير مركبات التوكتوك فى الشوارع الرئيسية .



وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بأحياء المقطم ، وحلوان، والمعصرة، والسيدة زينب بحملات أسفرت عن مصادرة ٢٨ توكتوك لسيرهم فى الشوارع الرئيسية ، والتحفظ عليهم بمعرفة شرطة المرور ، كما تم التحفظ على ١١ اسكوتر وجدت بالشوارع بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.