بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة

أكد رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة استؤنف اليوم بعد توقف دام يومين، نتيجة إغلاق الجانب الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن المشهد اليوم تغيّر بشكل كبير، إذ عادت حركة القوافل الإنسانية من أمام الساحة الخارجية لمعبر رفح باتجاه كرم أبو سالم بشكل نشط ومنظّم.

وأشار المراسل إلى أن الهلال الأحمر المصري يسير اليوم القافلة الثامنة من المساعدات، التي تضم مئات الشاحنات المحملة بالدقيق والمواد الغذائية الأساسية وسلال الإعاشة، إلى جانب المواد البترولية بأنواعها من بنزين وغاز.

وتابع: "وتقدّر حمولة هذه القافلة وحدها بنحو 8000 طن من المساعدات، وهو ما يعكس حجم الجهد المصري الكبير في مواصلة دعم الشعب الفلسطيني".

وواصل، أن عددًا من الشاحنات تمكن من دخول معبر كرم أبو سالم، حيث أفرغت حمولتها ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية، بينما ما زالت 30 شاحنات في انتظار الدخول ضمن الدفعات القادمة.

وأكد أن عمليات التفريغ والنقل تتم بتنسيق دقيق لضمان وصول المساعدات إلى الجهات المعنية داخل القطاع في أسرع وقت ممكن.

واختتم مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن المشهد في المنطقة الحدودية لا يزال يشهد تكدسًا كبيرًا لمئات الشاحنات الممتدة من البوابة الخارجية لمعبر رفح وحتى مشارف مدينة الشيخ زويد، في حين تواصل السلطات المصرية تجهيز آلاف الأطنان من المساعدات الإضافية داخل المنطقة اللوجستية بمدينة العريش والمخازن التابعة لها، والتي تضم مستلزمات طبية وغذائية متنوعة تمهيدًا لإرسالها تباعًا إلى غزة.