استعدادات في قطاع غزة لتسليم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطوراً ميدانياً مهماً في قطاع غزة، يتمثل في عملية تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدن، الذي أُسر خلال حرب عام 2014 في المناطق الشرقية لمدينة رفح.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المقاومة الفلسطينية، بالتعاون مع طواقم الصليب الأحمر الدولي، تمكنت أمس من انتشال جثمان جولدن من منطقة مخيم يبنا برفح، إلى جانب جثامين ستة من مقاتلي كتائب القسام الذين كُلفوا بحماية الجندي أثناء الحرب.

وتابع أن مراسم تسليم الرفات ستُجرى عند الساعة الثانية ظهراً، حيث سيقوم الصليب الأحمر بنقلها إلى الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا التطور سيفتح الباب أمام استحقاق إنساني آخر، إذ من المتوقع أن تُعيد إسرائيل خلال الساعات القادمة جثامين 15 شهيداً فلسطينياً، في إطار تفاهمات إنسانية ترعاها منظمات دولية.