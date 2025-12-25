قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ما شبعتش فراق.. طرح أحدث أغاني الفنانة التونسية مُلكة

المطربة التونسية مُلكه
المطربة التونسية مُلكه
سعيد فراج

أعلنت شركة Mawla Production عن انضمام الفنانة التونسية الصاعدة مُلكة إلى قائمة أعمالها الفنية، إذ صدرت أولى أغانيها بعنوان «ما شبعتش فراق»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية ما شبعتش فراق

أغنية ما شبعتش فراق لـ مُلكة، من كلمات حسام سعيد، ألحان محمد عبدالمجيد، توزيع وميكس وماسترينج عمرو الخضري، بمشاركة مصطفى نصر على الجيتار ومحمود شاهي على الكيبورد، فيما تولّى الإخراج سامر محمود، ومدير التصوير Hampic Yalenkatian.

وأكدت الشركة المنتجة لأغنية ما شبعتش فراق لـ مُلكة، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيتها لدعم المواهب العربية الشابة وتقديم محتوى موسيقي راقٍ يواكب تطلعات الجمهور العربي.

أغنية «ما شبعتش فراق» لـ مُلكة، متاحة الآن للمتابعة والاستماع عبر جميع المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

مُلكه المطربة التونسية مُلكه أغنية ما شبعتش فراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

بفستان أحمر قصير ضيق.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الكريسماس

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

وجبات دايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد