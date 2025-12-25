ما شبعتش فراق.. طرح أحدث أغاني الفنانة التونسية مُلكة

أعلنت شركة Mawla Production عن انضمام الفنانة التونسية الصاعدة مُلكة إلى قائمة أعمالها الفنية، إذ صدرت أولى أغانيها بعنوان «ما شبعتش فراق»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ما شبعتش فراق

أغنية ما شبعتش فراق لـ مُلكة، من كلمات حسام سعيد، ألحان محمد عبدالمجيد، توزيع وميكس وماسترينج عمرو الخضري، بمشاركة مصطفى نصر على الجيتار ومحمود شاهي على الكيبورد، فيما تولّى الإخراج سامر محمود، ومدير التصوير Hampic Yalenkatian.

وأكدت الشركة المنتجة لأغنية ما شبعتش فراق لـ مُلكة، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيتها لدعم المواهب العربية الشابة وتقديم محتوى موسيقي راقٍ يواكب تطلعات الجمهور العربي.

أغنية «ما شبعتش فراق» لـ مُلكة، متاحة الآن للمتابعة والاستماع عبر جميع المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.