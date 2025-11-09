تحسين الأسطل: الاحتلال يواصل نسف مربعات سكنية في قطاع غزة

أكد تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن الأوضاع في قطاع غزة ما زالت تشهد خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في مناطق واسعة من القطاع، من قصف وهدم للمنازل واستهداف للمدنيين، في انتهاك واضح للاتفاق الذي نص على وقف شامل لإطلاق النار في جميع مناطق غزة.

وأشار "الأسطل" خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أكثر من نصف مساحة القطاع تتعرض للدمار، في ظل تهديدات متكررة من جيش الاحتلال باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، ما يمثل تصعيداً جديداً وخطيراً للأوضاع الإنسانية هناك.

وأوضح الأسطل أن الإدارة الأمريكية تتحمل جانباً من المسؤولية بسبب تقاعسها عن ممارسة الضغط الكافي على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بوقف العدوان وفتح المعابر، خاصة مع استمرار العراقيل أمام تنفيذ بنود الاتفاق المرحلي المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الترتيبات الأمنية.