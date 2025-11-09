سفير ألمانيا بالقاهرة: قطار "فيلارو" مثال رائد على التكنولوجيا الألمانية في مصر

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس على أهمية مشروع قطار "فيلارو" عالي السرعة ؛ لأنه يعد مثالا رائعا على التكنولوجيا الألمانية وأكبر مشروع أجنبي لشركة ألمانية على مستوى العالم، ومثالا واضحا على الدور الإيجابي الذي تلعبه أكثر من 1600 شركة ألمانية في مصر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الألماني على هامش معرض (TransMEA 2025) والذي كشفت فيه شركة (Siemens Mobility) عن القطار "فيلارو" عالي السرعة لأول مرة في مصر نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم /الأحد/.

وتوقع البيان أن يلعب القطار دورا محواريا في شبكة السكك الحديدية الجديدة التي تمتد على أكثر من 2000 كم وتربط أكثر من 60 محطة في جميع أنحاء البلاد.