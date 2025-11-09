الصحة: حصول إدارة المجالس الطبية المتخصصة على شهادة الاعتماد الدولي

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على شهادة الاعتماد الدولي ISO 9001:2015، لتصبح بذلك أول إدارة بالوزارة تحقق هذا التميز العالمي في نظم إدارة الجودة.

ويأتي هذا الإنجاز تعبيرًا عن التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة في تقديم الخدمات الصحية، وتأكيداً أن التطوير المؤسسي أصبح واقعًا ملموسًا ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حصول المجالس الطبية المتخصصة على هذه الشهادة يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والحوكمة والشفافية، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تطوير الخدمات الصحية

وأضاف "عبدالغفار" أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الدولة في تطوير الخدمات الصحية على أسس علمية ومنهجية حديثة، ويعكس التزام المجالس الطبية المتخصصة بتطبيق معايير الجودة والحوكمة في جميع الخدمات المقدمة، وفق ثقافة مؤسسية تستهدف تقديم خدمة صحية بمعايير عالمية، بما يضمن المضي قدمًا نحو التميز المؤسسي والاستدامة، مؤكداً أن نهج الحوكمة المؤسسية أصبح جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل داخل الوزارة، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عقّاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن حصول الإدارة على شهادة ISO 9001:2015 يُعد تتويجًا لجهود تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل منظومة العمل، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوحيد الإجراءات وفق معايير الجودة الدولية، مشراً إلى أن نجاح الإدارة في اعتماد نظام الجودة جاء نتيجة عمل منظم ومتكامل، تضمن:

•تحديد الفجوات بين الوضع القائم ومتطلبات المواصفة الدولية.

•وضع السياسات والإجراءات وتحديد المخاطر والفرص.

•إعداد التوصيفات الوظيفية للعاملين ومخططات تدفق سير العمل.

•توحيد النماذج التشغيلية.

•تطبيق منظومة متابعة وتقييم الأداء وفق مؤشرات قياس واضحة.

•تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين لرفع الوعي بمفاهيم الجودة والتحسين المستمر.