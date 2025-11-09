جامعة الدول تكرم مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديرا لجهوده

كرمت جامعة الدول العربية الكاتب الصحفي مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقديرًا لجهوده المتميزة التي أسهمت في تصدر استضافة جمهورية مصر العربية مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي في كافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وسلم الوزير مفوض طارق النابلسي بجامعة الدول العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ،الكاتب الصحفي مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء شهادة التكريم تقديرا لمسيرته الحافلة كمستشار إعلامي .

وأشاد المشاركون في المؤتمر من ممثلي حكومات 14 دولة عربية "والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي ،ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة وممثلي المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية على مستوى الوطن العربي بالتغطية الإعلامية التي تصدرت كافة وسائل الإعلام العربية والإقليمية بقيادة الكاتب الصحفي مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

وعقد مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات بجمهورية مصر العربية ، تحت رعاية وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وممثلي حكومات 14 دولة عربية "والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي ،ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا والقيادة العامة لشرطة الشارقة بدولة الإمارات ومدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية