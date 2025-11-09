6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاحد المــوافق 9 / 11 / 2025 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2025.

بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.73 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2025 مقابــل 4.96 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 4.63٪.

ومن أهـم المـؤشـرات ما يلى:

الصــــادرات



ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 6.7٪ حيـث بلغـت 3.96 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس 2025 مقابــل 3.71 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 20.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 29.1 %، البتـرول الخــام بنسبــة 7.6٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبـة 29.4٪).



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البتـرول بنسبــة 21.6% ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 30.3%، أسمدة بنسبــة 29.9 ٪، فواكه طازجة بنسبة 15.2% ).



الواردات



ارتفعت قيمـة الـواردات بنسبـة 0.2 ٪ حيـث بلغـت 8.69 مليــار دولار خـلال شهـر أغسطس 2025 مقابــل 8.67 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمـة واردات بعض السلع وأهمهـا: ( الغاز الطبيـعي بنسبة 88.9%، سيــارات ركـوب بنسبــة 66.1 %، فول صويا بنسبة 135.4 ٪، ذرة بنسبة 12.6 %).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر أغسطس 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( منتجات البترول بنسبة 15.5%، مواد اولية من حديد او صلب بنسبــة 33.8 %، قمح بنسبة 13.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 7.8 %).