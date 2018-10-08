شاهد.. إنقاذ شاب سقط بين القطار والرصيف بأعجوبة

مرت لحظات صعبة ومرعبة على رجل سقط في الفراغ بين القطار ورصيف المحطة، ليتم إنقاذه بصعوبة.



كان الشاب العشريني والذي يدعى "خوسيه أليخاندرو" دخل في جدال مع راكب آخر خلال دخولهما القطار، أدى الجدال في النهاية إلى سقوط "أليخاندرو" في الفراغ بين القطار والرصيف، وحصرت رأسه في هذا المكان الضيق، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



تسارع الركاب لإخراج الشاب، حتى جاء عمال السكك الحديدية مع طواقم الإطفاء مصطحبين أجهزة متخصصة، تمكنهم من إخراج الشاب دون أية إصابات.



وتمكن رجال الإطفاء في النهاية من استخراج الشاب بسلام وفي وعية، ودار كل هذا داخل محطة قطار تسمى "ليبرتاد" في مدينة ميرلو في مقاطعة بوينس آيرس في الأرجنتين.



وقال رئيس مكافحة الحريق الألماني فريري: "لسنا متأكدين في الوقت الحالي من مدى سقوطه.. لكن المارة كانوا يقولون إنه كان يتقاتل مع شاب آخر".



