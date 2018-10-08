زايد تتفقد نقطة مسح مبادرة ١٠٠ مليون صحة بقلعة قايتباي.. صور

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ظهر اليوم نقطة المسح الخاصة بمبادرة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك بقلعة قايتباي، بحضور الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة .



وخلال التفقد تابع المحافظ والوزيرة إقبال المواطنين المترددين للمشاركة في المبادرة والاطمئنان على صحتهم ، مستفسرين عّن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وحثا على ضرورة المشاركة ودعوة أبنائهم وجميع أقاربهم ومعارفهم، لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سي فضلا عن تحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر، مؤكدين أنه لا داعي للقلق وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة لذلك .



الجدير بالذكر أن المبادرة بدأت بالإسكندرية في الأول من أكتوبر الجاري وتستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠١٨، ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و١٣ عيادة متنقلة على مستوى الاسكندرية للاماكن النائية والبعيدة، للكشف والمسح الشامل للمرض.