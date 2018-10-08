حبس ميرهان حسين عامين ونصف وتغريم ضابطين فى قضية كمين المنصورية

قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس سنتين ونصف للفنانة ميرهان حسين، وكفالة 30 ألف جنيه، حبس المساعدة الشخصية لها 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية الشهيرة بـ"كمين المنصورية".



وقضت المحكمة بتغريم ضابطى شرطة بقسم الهرم المتهمين فى الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما.



ووجهت النيابة العامة للفنانة تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة مريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.