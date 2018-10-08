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محافظات

إزالة 163 حالة تعد بالقليوبية منذ انطلاق الموجة الحادية عشر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أن الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 163 حالة بمساحة 45 ألف متر مربع، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية للمدن والمراكز والأحياء وجهات الولاية (الرى والصرف والنيل والسكة الحديد والاثار وهيئة الاوقاف والطرق والكبارى) شنت حملات مكبرة على مدار الاسبوع الماضى.

وشدد محافظ القليوبية على تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم المضى قدما فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن والمراكز والأحياء.

كما أكد المحافظ استمرار الحملة على جميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة اهالى القليوبية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة الأراضى الزراعية والحفاظ على حق الشعب.

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