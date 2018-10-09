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مرأة

فوائد عديدة لـ حب العزيز.. أبرزها القضاء على الديدان

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يجهل الكثير من الأشخاص فوائد حب العزيز التي تجعلهم لا يحرصون على تناولة ،ولكن بعد إكتشاف أبرز فوائد حب العزيز يقبل على تناولة الكثير من الأشخاص وتحرص الأمهات على تناوله بكثرة لأطفالها فمن أبرز فوائدة القضاء على الديدان وهى تنتشر بكثرة بين طلاب المدارس .

أوضح الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " فوائد حب العزيز .

فوائد حب العزيز :
يقضي على الديدان المعوية.
يرفع من معدلات القدرة الجنسية عند الرجال .
يعالج نزلات البرد؛ كالسعال.
يخلص من تسلخ الفخذين والوركين، وذلك بخلط مطحون الدرنات مع العسل، وتطبيقه مكان الإصابة.
يشفي التهابات البروستاتا وذلك بتناول بذوره .
يقي من ضمور العضلات عند الأطفال.
يشفي من النقرس الناتج عن زيادة حمض اليوريك بالبول.
يزيد من إدرار الحليب للأم المرضعة .
يعالج الصداع.
ينقي البول ويصفيه من الشوائب.
يشفي من معظم الأمراض الجلدية؛ كالإكزيما، والهرش، والنمش، والكلف، وذلك بدهن المنطقة المصابة بمطحون النبات.
ينشط المخ، ويعزز دور الغدة الصنوبرية للقيام بوظائفها. يرخي الجهاز العصبي، ويقي من عوارض القلق والتوتر. يعزز دور الذاكرة، ويزيد من القدرة على التركيز، ويقي من النسيان.
يحد من المشاكل المتعلقة بالقلب؛ كالجلطات، والأزمات القلبية. ينشط الدورة الدموية في الجسم ويقي من مظاهر الكسل والخمول. يكافح مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان القولون.
يحسن مدى الرؤية ويقوي البصر.
يحفز من وظائف الكلى. يفيد الكبد وينشط من وظائفه.

و أضاف "صبرى " أنه من ضمن فوائد حب العزيز أنه يعالج التهابات الرحم و يزيد الوزن، وذلك بطريقتين:

إحضار حب العزيز وطحنه، ثم نقعه بالماء لمدة ليلة كاملة، وتصفيته في صباح اليوم التالي من الماء وإضافة السكر إليه وشربه بشكل يومي لمدة أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.

طحن حب العزيز وإضافة المكسرات إليه؛ كاللوز، والفستق، والحلبة بالكمية المرغوب بها، وتناوله أربع مرات يوميًا لمدة شهر بأكمله مع كوب من الحليب كامل الدسم لعلاج النحافة وزيادة الوزن .

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