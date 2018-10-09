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خلف الزناتي: يجب تطوير الأداء التدريسي للمعلم وتنميته مهنيا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:55 ص
خلف الزناتي، نقيب
خلف الزناتي، نقيب المعلمين
الديب ابوعلي
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن التنمية المهنية للمعلم، تعد من أساسيات تحسين التعليم، لما لها من أهمية بالغة في تطوير الأداء التدريسي له.

وأوضح "الزناتي"، خلال كلمة له بالملتقى الثالث التربوي تحت عنوان "نحو معلم مبدع"، أن التنمية المهنية هي المفتاح الأساسي لاكتساب المهارات المهنية والأكاديمية سواء عن طريق الأنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية، أو باستخدام أساليب التعلم الذاتي.

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تطوير المناهج التعليمية والخروج بها من إطار المناهج التقليدية، والارتقاء بها إلى النظم العالمية الحديثة في التعليم التي تمكن الطالب من تطوير ذكائه وإعمال العقل، وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.

وأشار "الزناتي" إلى أن كل الأنظمة التعليمية الحديثة تركز على أن المعلم أحد العناصر الأساسية للعملية التعليمية، قائلًا: "بدون معلم مؤهل أكاديميًا ومدرب مهنيًا يعي دوره الكبير والشامل؛ لا يستطيع أي نظام تعليمي الوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودة" .

وأضاف نقيب المعلمين: "أن المعلم كما كان دائمًا من حيث كونه قائدًا اجتماعيًا ومربيًا للأجيال التى لها نصف الحاضر وكل المستقبل؛ فإنه يعى بكل مسئولية الواجبات الجسام الملقاة على عاتقه، وإنه دائمًا على مستوى التحدى ليكون مصباحًا ينير الطريق لمجتمعه كى يرتقى عن طريق العلم والمعرفة إلى مصاف المجتمعات المتقدمة".

وفي ختام كلمته، توجه "الزناتي" بخالص التهنئة إلى المكرمين على هامش الملتقى؛ لما قدموه من عطاء، كونهم أصحاب رسالة سامية، هي أنبل وأشرف رسالة، وأرق المهن وأرفعها شأنًا، وأول رسالة نزلت على خير الأنام سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-".

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