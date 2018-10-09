شركات بترول عالمية تبدي رغبتها التقدم لأكبر مزايدة للتنقيب عن الغاز بمصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ شهور هن طرح مزايدتين عالميتين لعام 2018 للاستكشاف والبحث عن البترول والغاز، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في 27 قطاعا تغطى معظم الأحواض الترسيبية بالجمهورية، وخاصة في المناطق التي لم تجر بها أي عمليات بحث من قبل، بعد إجراء عمليات المسح السيزمي بها.



وتعد تلك المزايدة، هي الأكبر التي تطرحها "إيجاس" منذ تأسيسها في عام 2001.



وأبدت عدة شركات من العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف استعدادها التقدم للمزايدة التى حددت الوزارة مطلع أكتوبر الحالي موعدا نهائيا لتسلم عروض شركات البترول الراغبة فى المشاركة فى المزايدتين العالميتين لاستكشاف والبحث عن النفط والغاز فى 27 قطاعا بالجمهورية هذا العام، واللتان طرحتهما كل من هيئة البترول وإيجاس.



وعلمت "صدى البلد" أن شركات بترول كبرى مثل "إيني" الإيطالية، و"بريتش بترليوم" الإنجليزية، و"شل" الهولندية، و"إكسون موبيل" الفرنسية، بصدد إنهاء إجراءات التقدم للمزايدة، التى تتضمن 11 قطاعا، بواقع 5 قطاعات بالصحراء الغربية، وقطاعين في وادى النيل، و3 في خليج السويس، وقطاع واحد بالصحراء الشرقية، ضمن قطاعات الهيئة العامة للبترول، وهي القطاعات التي تم التأكد من وجود كميات كبيرة واقتصادية من الزيت بها، عدا قطاعي وادي النيل، الذي من المتوقع أن يشهدا اكتشافات غازية، وفق المسح السيزمي، الذي أجرته الوزارة بها.



كما شملت المزايدة أيضا، قطاعات تابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للبحث عن الغاز والزيت الخام تشمل 16 قطاعا بواقع 13 قطاعا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط، وخاصة منطقة غرب البحر المتوسط مع الحدود البحرية لليبيا بالإضافة إلى 3 قطاعات بدلتا النيل الأرضية 2001.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، في تصريحات سابقة، أن المزايدات الجديدة التي تم طرحها سيترتب عليها زيادة عدد اتفاقيات البحث عن البترول والغاز الأمر الذي سيكون له مردود إيجابى على تعظيم أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق المطروحة، والمتوقع أن يؤتي ثماره خلال السنوات القليلة المقبلة، بما ينعكس على تدعيم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة البترول في تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي، ودعم الاكتفاء الذاتي، معربا عن تطلعه إلى دخول استثمارات بترولية عالمية جديدة لشركاء جدد إلى مصر من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها.