اللجنة الوطنية لليونسكو تشارك في منظمة الإيسيسكو بالمغرب

شاركت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالعاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 8-9 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبحضور الدكتور عبـد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة، والدكتور أبو بكر دوكوري رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، وممثلي الدول الأعضاء في المجلس، والمديرة العامة المساعدة، والمديرين، ورؤساء المراكز المتخصصة فى الإيسيسكو.





وتضمنت أعمال هذه الدورة مناقشة تقرير المدير العام للمنظمة عن أنشطة الإيسيسكو لعام 2017، وتقرير المدير العام حول تقييم عمل الإيسيسكو خلال الفترتين السابقتين للأعوام (2013 /2015)، (2016 /2018)، والتقرير المالي للمدير العام، وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنة المالية 2017، وتقرير المدير العام عن مساهمات الدول الأعضاء للمنظمة في موازنة الإيسيسكو، ومعالجة الوضع المالي للإيسيسكو لعام 2017.





ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع خطة العمل الثلاثية والموازنة للأعوام 2019/ 2021، ومشروع وضع رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في إطار الإيسيسكو، ومشروع تعديل الهيكل التنظيمي للإيسيسكو، ومشروع تعديل بعض مواد الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر والمجلس التنفيذي للمنظمة، والتحضير للدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام للإيسيسكو، وتحديد مكان انعقاد الدورة الأربعين للمجلس وزمانها.





وقد شاركت زينب الوكيل، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للإيسيسكو ممثلًا عن مصر.



