المقاصة يختتم استعداداته لمواجهة أبو قير في كأس مصر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، معسكرًا مغلقًا اليوم؛ استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة غدًا، الأربعاء، فى إطار لقاءات دور الـ32 من منافسات كأس مصر لموسم 2018/ 2019.





ويسعى الجهاز الفنى لمصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة أبو قير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة والتأهل إلى الأدوار المقبلة من بطولة الكأس.





وشهدت الأيام الماضية استعدادات خاصة من جانب مصر المقاصة وبات كل اللاعبين على أعلى مستوى فنى وبدنى لخوض مواجهة أبو قير غدا.