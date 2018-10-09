ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على صلاة تحتسب صدقة عن 360 مفصلًا في الجسم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:54 م
صلاة الضحى
صلاة الضحى
محمد صبري عبد الرحيم
صلاة الضحى أو الأوابين، هي صلاة تؤدى بعد طلوع الشمس بنحو 20 دقيقة إلى قبيل الظهر، وحكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثماني ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة.

فضل صلاة الضحى:

تعد صلاة الضحى صدقة عن مفاصل الجسم البالغة نحو 360 مفصلًا، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى».

أقل عدد لها

وأقل عدد لصلاة الضحى ركعتان فقد روى مسلم (720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى»، وروى البخاري (1981)، ومسلم (721) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

وأما أكثر عدد لصلاة الضحى فلم يرد نص في تحديد ذلك، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الضحى أربعًا، وقد يزيد على تلك الأربع ركعات، وثبت عنه أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة، فقد روى مسلم (719) أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: «كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟، قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ»، وروى مسلم (336) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى».

آراء الفقهاء في أكثر عدد لها

اختلف العلماء في أكثر عدد لصلاة الضحى، فذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.

ويرى الحنفية والشافعية - في الوجه المرجوح - وأحمد - في رواية عنه - أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة»، ورجح العالم الأزهري، مذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات.

ترشيحاتنا

أول تعليق من الكهرباء على قطع التيار عن محكمة العباسية

اسعار السجائر الجديدة" مارلبورو و ميريت و ال ام"

شاهد.. لحظة دخول جمال خاشقجي مقر القنصلية السعودية في إسطنبول

france football.. تعرف على موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية وموقف محمد صلاح

أسعار السجائر في مصر الآن 2018

مقتل 10 عناصر إرهابية فى تبادل لإطلاق نار مع الشرطة فى العريش

السلطات السعودية توافق على طلب تركيا بتفتيش قنصليتها في اسطنبول

شاهد.. استقبال حافل للملاكم المسلم نورماجوميدوف بعد وصوله لروسيا

أجيري يستقر على بديل أحمد علي في مواجهة سوازيلاند

نانسي عجرم تتحدث لأول مرة عن علاقتها بزوجها وتؤكد: أبحث عن التافه في شخصيتي

اتحاد الكرة يجهز مفاجأة للاعبين العرب فى الدورى الممتاز

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أراضي الدولة: إزالة تعديات على 32 ألف فدان ومليون و300 ألف متر بالمحافظات

الصحة: زيادة عدد الأطباء في نقاط مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

محافظ بورسعيد يبحث مع وزيرة الصحة آخر مستجدات مبادرة القضاء على فيروس سي

مشروع ترميم متكامل لـ سبيل وكتاب أم محمد علي برمسيس.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات جريئة وغير تقليدية لـ بيلا حديد

فيديو

عادل العدوي: خضنا حرب أكتوبر بأدنى الإمكانيات..فيديو
المشاط توضح تفاصيل التحالف الجديد للترويج للسياحة المصرية .. فيديو
عادل العدوي: نظرة العالم لمصر تغيرت بعد انتصار أكتوبر..فيديو
عادل العدوي: روسيا كانت أول الرافضين لحرب أكتوبر .. فيديو
تعرف على أعضاء المجلس الاستشاري لـ مشروع نيوم العملاق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟