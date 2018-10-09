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نيفين جامع: لن تستقيم للوطن قامة إلا بالمشروعات الصغيرة.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:58 م
نيفين جامع، الرئيس
نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
توك شو
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن رؤية الدولة اتجهت مؤخرًا إلى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وتابعت "جامع" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن هناك قناعة تامة من القيادات السياسية أن الوطن لن تستقيم له قامة إلا بالمشروعات الصغيرة، وبالتالي تم إنشاء الجهاز.

وأضافت "جامع" أن مهام الجهاز تركزت على محور تنسيقي، ومحور تنفيذي، حيث إن الأول يكمن في التنسيق بين الجهاز والوزارات والهيئات المعنية والبنوك لخدمة القطاع.

وأشارت "جامع" إلى أن المحور التنفيذي للجهاز يقوم على التفاعل المباشر مع المواطن المصري، ومع الشباب بصفة خاصة.

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