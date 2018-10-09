محافظ البحيرة يفحص مشاكل وشكاوى 30 مواطنا

التقى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال لقائه الدوري بالمواطنين اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بعدد 30 مواطنا ومواطنة؛ لبحث مطالبهم وشكواهم التى تنوعت حسب حالة كل مواطن وظروفه.



يأتي ذلك في إطار حرصه وتأكيده على تفعيل التواصل مع المواطنين للتعرف منهم على احتياجاتهم ومطالبهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية، والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.



تفاعل المحافظ معهم وحرص على مقابلة كل حالة على حدة والحديث معها، والعمل على إنهاء مشاكلها، وتم التنسيق مع الحاضرين من الجهات المعنية لحل شكواهم كل فيما يخصه.



حضر اللقاء المفتوح لخدمة المواطنين المهندس عبد الرحمن الشهاوي – السكرتير العام ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ورئيس مدينة دمنهور ومسئول المرور والمواقف ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة بالديوان العام.

