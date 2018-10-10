شاهد.. محافظ الدقهلية يزور مدرستين ويشيد بجمال المبنى ونظافة الحمامات

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مدرستي تمي الامديد الثانوية المشتركة ومدرسة كفر الأمير عبد الله بن سلام الابتدائية.



وبحسب بيان، تابع المحافظ سير العملية التعليمية في المدرستين للاطمئنان على حسن سير الفصول الدراسية وتلقي الدروس وانتظامها حيث تتكون المدرسه من 24 فصلا وتشمل كثافة الفصول على 40 طالبا.



أما في مدرسة كفر الأمير عبد الله بن سلام والتي تتكون من 24 فصلا، ويعمل بها 12 فصلا والتي تعاني من عجز في بعض المدرسين، وأشاد المحافظ بجمال المبنى ونظافة دورات المياه بها.



وطالب المحافظ علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة توفير المعلمين للتخصصات التي تعاني عجزا بالمدرسة، كما شدد على أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير منظومة تعليمية متميزة لكافة أبنائنا الطلاب.