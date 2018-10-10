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أخبار العالم

ليبيا: العثور على رفات 75 شخصًا في مقبرة جماعية بمدينة سرت

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:05 م
السلطات الليبية
السلطات الليبية
أ ش أ
عثرت السلطات الليبية على مقبرة جماعية تحتوي على رفات 75 جثة متحللة بالقرب من مدينة سرت، معقل المتطرفين السابق غرب ليبيا.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم المجلس البلدي في مدينة سرت، محمد الأميل، قوله "إن مواطنًا تقدم ببلاغ يفيد بوجود مقبرة جماعية ببلدة الظهير غرب المدينة، حيث انتقلت قوة أمنية للمنطقة المذكورة وهي عبارة عن أرض زراعية، وعثر بها على 75 جثة متحللة".

وأضاف الأميل أن "الجثث تم انتشالها بحضور النيابة العامة والقوة المكلفة بتأمين سرت والهلال الأحمر بالمدينة، مرجحًا أن تعود الجثث لعناصر تنظيم "داعش"، رغم أنه لا يوجد تأكيد على ذلك.

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