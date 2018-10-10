ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

انطلاق عملية عسكرية للقضاء على جيوب داعش في الأنبار العراقية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:05 م
الأمن العراقي
الأمن العراقي
أ ش أ
انطلقت عملية عسكرية في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأربعاء، بهدف القضاء على جيوب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال 43 مشتبهًا.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (العراقية الإخبارية) - إن العملية التي انطلقت في الرمادي وضواحيها مبنية على الجهد الاستخباري النوعي.

وأضاف يحي رسول أنه تم مداهمة وتفتيش 69 هدفًا بين إرهابيين ومخازن معدات وعبوات ناسفة ومضافات وخنادق وأنفاق، مشيرًا إلى أن عمليات الأنبار تمكنت من اعتقال 43 مشتبهًا به تم تدقيقها من قبل وكالات الاستخبارات.

ترشيحاتنا

حبيب العادلي يفجر مفاجآت عن الإخوان وأحداث الشغب فى 25 يناير

لماذا هى سرايا ولماذا صفراء؟.. مستشفى العباسية التي لا يعرفها أحد

تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إلى نوفمبر المقبل

تركيا تفرج عن القس الأمريكي برانسون في هذا التوقيت

عمر طارق يزيد من أوجاع الأهلى بهدف ثان للترسانة .. فيديو

لأول مرة.. تعاون مصري صيني لإنتاج سيارات كهربائية

أزمة كبرى تهدد مباراة وفاق سطيف مع الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

داخل مخبأ رجل الكهف.. تايلاندي يعيش حياة طرزان ويسحر الأوروبيات.. صور

اختفاء جسر تركي عمره 300 سنة في ظروف غامضة

محمد شريف يتعادل للأهلى بعد 35 دقيقة فى شباك الترسانة.. فيديو

قصة تعذيب طفلة السلام.. والدتها أطفأت السجائر في جسدها أثناء ليلة حمراء مع عشيقها.. فيديو وصور

مدرب بتروجيت: أنصح الأهلي بتكرار تجربتي مع نجم الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الطيران المدني ووزارة السياحة .. صور

فيديو

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب قرار منع تداول الطيور الحية.. فيديو
ملكة جمال مصر توجه رسالة لوالدتها.. فيديو
الاهلى الى دور الـ16 بفوز صعب على الترسانة بكأس مصر 3-2 ..فيديو
دجلة يسحق الجونة برباعية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر .. فيديو
بيبو يسجل رابع أهداف دجلة في مرمى الجونة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟