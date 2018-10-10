انطلاق عملية عسكرية للقضاء على جيوب داعش في الأنبار العراقية

انطلقت عملية عسكرية في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأربعاء، بهدف القضاء على جيوب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال 43 مشتبهًا.



وقال المتحدث باسم المركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (العراقية الإخبارية) - إن العملية التي انطلقت في الرمادي وضواحيها مبنية على الجهد الاستخباري النوعي.



وأضاف يحي رسول أنه تم مداهمة وتفتيش 69 هدفًا بين إرهابيين ومخازن معدات وعبوات ناسفة ومضافات وخنادق وأنفاق، مشيرًا إلى أن عمليات الأنبار تمكنت من اعتقال 43 مشتبهًا به تم تدقيقها من قبل وكالات الاستخبارات.