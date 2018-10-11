تحرير 440 قضية تموينية بالأقصر

شنت مباحث تموين الأقصر عددًا من الحملات التفتيشية خلال شهر سبتمبر على الأسواق والمحال التجارية والتموينية لضبط المخالفين وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.





وأوضح رئيس قسم مباحث التموين أنه خلال شهر سبتمبر تم تحرير 440 قضية متنوعة تضمنت 23 قضية سلع منتهية الصلاحية (799 كجم مضبوطات مختلفة الأنواع ) ، 170 قضية عدم الإعلان عن الأسعار ، 17 قضية عدم وجود تراخيص ، 153 قضية عدم وجود شهادات صحية ، 4 قضايا عدم ممارسة النشاط فى مواعيد العمل الرسمية ، 7 قضايا تجميع 800 كجم دقيق بلدى مدعم.





وضبط 39 قضية 1.955 طن مضبوطات متنوعة بدون فواتير، قضية عدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول، قضية ذبح 3 كجم خارج المجزر الحكومى، 5 قضايا تجميع 193 أسطوانة منزلية، 4 قضايا توقف مخابز عن الإنتاج ، 8 قضايا سلع مجهولة المصدر باجمالى 117 كجم مضبوطات متنوعة، قضية تجميع 10 كجم سكر تموينى، 6 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالي 130 لترا، قضية تجميع الأسمدة الزراعية بإجمالي 20 كجم أسمدة زراعية.



