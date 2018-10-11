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أخبار العالم

قناة أمريكية: إعصار مايكل يضرب فلوريدا ومخاوف من كارثة بشرية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:26 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعيش الولايات المتحدة على تخوفات شديدة من تأثير إعصار مايكل الذي يضرب ولاية فلوريدا والمقدر بأنه سيخلف أعنف دمار منذ قرن.

وذكرت قناة "أن بي سي" الامريكية أن شخص قتل حتى الآن، في حين يستمر الإعصار في التحرك إلى الجنوب الشرقي.

وأشارت القناة إلى أن الإعصار تسبب في انزلاق أرضي، ويتحرك بقوة رياح 155 ميل في الساعة، إضافة إلى ارتفاع الأمواج إلى 4.3 متر في بعض المناطق، الأمر الذي يجعله أقوى إعصار تشهده الولايات المتحدة.

ويصف مركز الإعصار الوطني الأمريكي، مايكل بكونه "تدميري"، مشيرة إلى أن الحطام تنتشر على سواحل فلوريدا كما أن المنازل وأسطحها تتطاير، بالإضافة إلى الأشجار وأعمدة الكهرباء.

وحذر المركز من احتمال بلوغ تأثير الإعصار إلى ولايات ألاباما وجورجيا وميسيبي وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية.

كما انقطعت الكهرباء عن منازل 290 آلف شخص حتى الآن.

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