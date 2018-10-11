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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق صاروخ من غزة ويكشف الحقيقة.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
سمر صالح
ذكر موقع "والاه" العبري صباح اليوم "الخميس" أنه بعد سماع انفجارات واعتراض منظومة القبة الحديدية لصاروخ في سماء مستوطنات غلاف غزة، تراجع الجيش الإسرائيلي عن روايته، وأكد أنه لم تنطلق صواريخ من غزة، إنما خلل فني، لكن يبدو أنه ليس خللا إنما تدريب عسكري على اعتراض الصواريخ، حيث إن "القبة الحديدية" اعترضت "جسم مشبوه" بالسماء وتم رصده بالصور.

أفادت مصادر صحفية إسرائيلية أن أصوات انفجارات سمعت بعد نقاط في مستوطنات "غلاف غزة" بعد اندلاع صافرات الإنذار صباحا.

وأضافت المصادر أن صافرات الإنذار سمعت في كل من المجلس الإقليمي "شاعر النقب" و"سدوت النقب" و"نتيفوت".

وأعلنت قوات الاحتلال تفعيل منظومة "القبة الحديدية" في مستوطنات "الغلاف" واعتراضها "جسم مشبوه" في سماء "نتيفوت".

وكان جيش الاحتلال قد أغلق صباحا عدة شوارع في غلاف غزة، وأعلن للسكان عن "نشاط أمني" دون التوضيح عن ماهيته.

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الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق صاروخ من غزة ويكشف الحقيقة.. صور

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