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ديني

رمضان عبد المعز: الإنفاق في القرآن الكريم جاء على 3 مستويات.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
قال الشيخ رمضان عبد المعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنفاق فى القرآن الكريم، جاء على 3 مستويات.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن آيات القرآن تنظر إلى النفقة في سورة البقرة بثلاثة مستويات وهي آية "ومما ينفقون" أي ينفق جزء من الكل، وهو الإنفاق الخيري، "ومثل الذين ينفقون أموالهم" وهذا مستوى ثان وهنا يحث على إنفاق الأموال كلها، وهو الإنفاق الاستثماري، لأن الإسلام حرم الكنز، وكأنها رسالة إلى رجال الأعمال تطالبهم بالاستثمار فى المشروعات، وتشغيل الشباب.

وأضاف أن المستوى الثالث، "ينفق ذو سعة من سعته" أي النفقة الاستهلاكية على الأبوين والزوجة والأولاد.

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