رئيس الوفد: مصر استطاعت قهر الإرهاب ومواجهة حروب الجيل الرابع

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن مصر تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة فى فترة عصيبة من تاريخ مصر ، مشيرا إلى ان مصر كادت ان تسقط فى مستنقع وقعت فيه دول اخرى ولكن عزيمة الشعب المصرى والجيش والشرطة استطاعت أن تقهر هذا المخطط.



وأشار أبوشقة خلال كلمته فى لقائه بالمراسلين المصريين والاجانب فى حزب الوفد اليوم الى ان اكثر من ٣٠ مليون مواطن مصرى شاركوا فى ثورة ٣٠ يونيو فى كل انحاء المحافظات على مستوى الجمهورية من اجل الدفاع عن وطنهم.



وأكد رئيس حزب الوفد أن مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم، واستطاعت ان تقهر الارهاب وأن تواجه حروب الجيل الرابع من نشر الفتن والشائعات ، مؤكدا ان الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التقدم.