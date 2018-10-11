ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس الوفد: مصر استطاعت قهر الإرهاب ومواجهة حروب الجيل الرابع

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:01 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى_عدسة على الخشاب
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن مصر تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة فى فترة عصيبة من تاريخ مصر ، مشيرا إلى ان مصر كادت ان تسقط فى مستنقع وقعت فيه دول اخرى ولكن عزيمة الشعب المصرى والجيش والشرطة استطاعت أن تقهر هذا المخطط.

وأشار أبوشقة خلال كلمته فى لقائه بالمراسلين المصريين والاجانب فى حزب الوفد اليوم الى ان اكثر من ٣٠ مليون مواطن مصرى شاركوا فى ثورة ٣٠ يونيو فى كل انحاء المحافظات على مستوى الجمهورية من اجل الدفاع عن وطنهم.

وأكد رئيس حزب الوفد أن مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم، واستطاعت ان تقهر الارهاب وأن تواجه حروب الجيل الرابع من نشر الفتن والشائعات ، مؤكدا ان الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التقدم.

ترشيحاتنا

أغرب 5 حفلات زفاف فى العالم.. إحداها كانت فى المشرحة.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

كأس مصر بعنوان الزمالك وقيادة فنية مصرية آخر 5 سنوات باستثناء فيريرا

لأول مرة.. الهضبة يهادي نفسه فى عيد ميلاده.. تعرف على هداياه فى الماضي

تطورات جديدة في التحقيق مع محمد صلاح لاستخدام المحمول أثناء القيادة

رسميا .. اتحاد الكرة سدد غرامات الزمالك للفيفا لمنع خصم النقاط

فاتورة عشاء لـ 7 أفراد بمليون جنيه.. استفزاز لا يصدق.. تعرف على مكان صدورها

قرقاش: الحملة الشرسة ضد السعودية متوقعة.. والعواقب وخيمة على المحرضين

سبايدر مان .. طفل حاول القفز من الطابق الرابع فى 6 أكتوبر.. فيديو

اهتمام إسرائيلي بخطاب السيسي فى ذكرى انتصار أكتوبر

انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع‎.. فيديو وصور

نقل تامر حسنى للمستشفى .. وحبس ميريهان حسين ..وزواج دياب .. وشيرين عبد الوهاب تتحدث عن حملها لأول مرة .. أبرز الأحداث الفنية هذا الأسبوع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

محافظ الإسكندرية يغرس أول شجرة مثمرة في مبادرة المليون

فيديو

عماد متعب يكشف معلومات جديدة لأول مرة عن زوجته يارا نعوم.. فيديو
إعصار مدمر يضرب شرق الهند بقوة .. فيديو
مواطنون بلا وطن.. الحصاد المُر لجرائم ميليشيات الحوثى فى اليمن.. فيديو
تعليق عماد متعب على اعتزال كرة القدم .. فيديو
شاهد..أول صور لطاقم صاروخ سويوز بعد إنقاذه في هبوط اضطراري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟