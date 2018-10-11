قرقاش: الحملة الشرسة ضد السعودية متوقعة.. والعواقب وخيمة على المحرضين

حذر أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، من تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية، في إشارة إلى قضية اختفاء‏ جمال خاشقجي في تركيا.



وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "‏الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة".



وتابع: هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد، وتداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.