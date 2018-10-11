قرقاش: الحملة الشرسة ضد السعودية متوقعة.. والعواقب وخيمة على المحرضين

حذر أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، من تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية، في إشارة إلى قضية اختفاء جمال خاشقجي في تركيا.
وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة".
وتابع: هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد، وتداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.
وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة".
وتابع: هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد، وتداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.