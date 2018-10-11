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أخبار البلد

قرقاش: الحملة الشرسة ضد السعودية متوقعة.. والعواقب وخيمة على المحرضين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
محمد بدران
حذر أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، من تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية، في إشارة إلى قضية اختفاء‏ جمال خاشقجي في تركيا.

وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "‏الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة".

وتابع: هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد، وتداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.
قرقاش: الحملة الشرسة ضد السعودية متوقعة.. والعواقب وخيمة على المحرضين

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