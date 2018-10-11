معاون وزير التموين يكشف موعد صرف الدعم للمواليد وعودة المحذوفين.. صور

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن موعد صرف الدعم للمواليد الذي يجري تسجيل طلبات إضافتها على البطاقات التموينية خلال الفترة من أول أغسطس الماضي وحتى 7 نوفمبر المقبل.



وقال كمال خلال حوار مع صدى البلد، ينشر لاحقا، إن المواليد المضافة ستبدأ الصرف فعليا بداية شهر ديسمبر المقبل أو يناير2019 على أقصى تقدير.



وأشار إلى أن بعض المواطنين الذين توجهوا لصرف التموين خلال شهر أكتوبر ووجدوا حذفا لأفراد من البطاقات التموينية كان نتيجة تنقية البطاقات من الوفيات والمكررين والمسافرين بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين بالإضافة إلى أن بعض البطاقات التموينية الموجودة على موقع دعم مصر بها أخطاء وخاصة في الرقم القومي.



وطالب كمال كل من وجد حذفا فى الأفراد من البطاقة التموينية عن العدد الطبيعي للصرف باتباع إحدى خطوتين، الأول: يدخل على موقع إدارة دعم مصر ويكتب بيانات المستفيدين على البطاقة التموينية وخاصة الرقم القومي.



والثانية ، يتوجه إلى مكتب التموين ويحصل على استمارة بيانات ويكتب بيانات المستفيدين ويسلمها للمكتب حيث يتم تجميع الاستمارات من خلال قطاع الرقابة والتوزيع في الوزارة ويتم إرسالها للإنتاج الحربي لاعادة الأفراد المحذوفين خلال شهر من التسجيل أو تقديم الطلب.