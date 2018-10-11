الاتحاد يعبر بورتو السويس بثلاثية ويلتقى سموحة فى كأس مصر..فيديو

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا ثمينا أمام بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على الإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



تقدم بورتو السويس عن طريق محمود الغزالي في الدقيقة السابعة من زمن المباراة ، قبل أن يدرك التعادل لزعيم الثغر بناهيني في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي.



وفي الشوط الثاني تقدم الاتحاد بهدفين عن طريق خالد قمر فى الدقائق 55 و70 ، من زمن المباراة لتنتهي المباراة بفوز سيد البلد 3-1 ويتأهل الى دور الستة عشر من كأس مصر.



جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه سموحة فى دور الـ16 بعدما تغلب على الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين .