محمد الغزاوي: الأهلي يمتلك الاسكود الأفضل في إفريقيا

تحدث محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد.

وقال الغزاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: قدر فريق الاهلي هو التتويج بكل البطولات .. ونعرف جيدا ان الجمهور لن يقبل إلا بالمكسب، الأهلي يمتلك أكبر اسكواد في إفريقيا.

وأضاف: توروب يسير بشكل جيد وأداءه الأهلي تحت قيادته بشكل مختلف، ومميز للغاية ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي النادي الاهلي ولم يكن عندنا اي شك في العودة بالسوبر المصري

وتابع: كان عندنا ثقة كبيرة في اللاعيبه وتحملهم بالمسؤولية ، وكنت واثق بأننا سنعود للقاهرة متوجون ببطولة السوبر

وواصل: قدر الاهلي ان دائما عنده اسكواد قوي ونجوم كبيرة والاهلي لديه نظام مختلف ولوائح تحكمه ومبادئه عمرنا مكان عندنا ازمة في اوضه اللبس لان الاهلي يسير علي قيم ومبادئ راسخه