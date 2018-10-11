التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك ومنية سمنود..صور

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك ومركز شباب منية سمنود بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري الـ 32 من كأس مصر.



سيطر الزمالك على مجريات المباراة طوال الـ 45 دقيقة الفائتة من عمر المباراة، ولكن دون تسجيل أهداف.



أهدر الزمالك العديد من الأهداف السهلة، وتصدى حارس مرمى فريق منية سمنود إلى الكثير من التسديدات القوية التي جاءته من لاعبي الزمالك.



وتمكن فريق منية سمنود من الوصول إلى مرمى الزمالك في لعبتين هما الأخطر في المباراة، برأسية من هجوم الفريق ولكن لم يسفرا عن أهداف.