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توك شو

وليد يوسف: بدء جلسات عمل مسلسل أشرف مروان خلال أيام

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
كشف السيناريست وليد يوسف، أنه سوف يتم البدء في جلسات عمل مسلسل أشرف مروان خلال أيام.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر قناة "تن"، : «أنه من المفارقات الغريبة أثناء تصوير الجزء الأول من الدالي توفي أشرف مروان في شهر يونيه في عام 2007، وماكنتش عارف دا اغتيال ولا انتحار، وبدأت أعمل سيرش أشوف إيه إللي حصل».

وأكمل: «لما بدأت أقرأ، روحت التصوير تاني يوم قولتلهم دي شخصية جامدة جدا، يا إما تنتجوا الحكاية دي وأنا أكتبه أو أشوف منتج تاني، وبعد الواقعة دي جمال مروان سافر أمريكا وماكنش فيه تواصل إننا نتكلم مع مين».

وتابع: «فضل الحال لغاية من شهر لقيت صديق ليا بيقولي أنا خدت موافقة على قصة أشرف مروان، وأنا هعمل السيناريو والمعالجة والحوار»، كاشفا: «المفروض في خلال أيام فيه جلسات بحيث إننا نخلص الموافقات».

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