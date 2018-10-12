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برلمان

حماة الوطن ينظم احتفالية بذكرى نصر أكتوبر الـ 45 بالدقهلية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد أيمن
نظم حزب حماة الوطن احتفالية كبرى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بمناسبة الذكرى 45 لنصر اكتوبر المجيد الذى كان من أعظم الانتصارات العسكرية في القرن الماضي، وميلادًا جديدًا وعلامة فارقة فى تاريخ مصر والأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، فيه انقلبت النكسة إلى انتصار عظيم بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب واللواء فواد عرفة النائب الاول واعضاء الهيئة العليا وعدد كبير من اعضاء الحزب والشخصيات العامة.

وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن إن حرب السادس من أكتوبر ستظل علامة بارزة وحدثًا خالدًا في ذاكرة الوطن ووجدانه، حيث غيرت مفاهيم القتال المعروفة قبل الحرب وقلبت موازين العالم، كما غيرت مجرى التاريخ المصري من خلال البطولات والمعارك التي خاضتها.

ودعا رئيس الحزب المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتَّحدوا معًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأن يدعموا مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش دعمًا كاملًا في حربها ضد الإرهاب، والعملية العسكرية الشاملة " سيناء 2018 " التى تحقق نجاح مبهر، وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن ومستقبله موجها التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن المقدس.

بينما كشف اللواء فؤاد عرفة نائب رئيس الحزب أن هناك العديد من الدروس والعبر المستفادة من نصر أكتوبر العظيم وما أحوجنا اليوم إلي هذه الدروس والتى يجب العمل على تدعيمها خاصة وأن مصر تمر بظروف أخطر من التى مرت أثناء حرب أكتوبر لأن وقتها كان العدو خارجى معروف ولكن الآن نواجه عدو داخلى وخارجى على جميع الحدود الاستراتيجية المصرية مشيرا إلى أن الحزب يؤكد على دعمه الكامل للدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية للعبور بهذه الفترة العصيبة والخروج بالبلاد إلى مزيد من الاستقرار والتنمية.

واكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الحرب التى تشنها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد الإرهاب فى سيناء لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر عام 1973 بالعكس إنها أشرس من حرب أكتوبر لأن العدو فيها كان مرئيا، موجهًا التحية لكل رجال القوات المسلحة والشرطة على هذه الملحمة العظيمة، مناشدًا الشعب المصرى الوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة.

وأثنى الدكتور محى عبيد امين الحزب بالدقهلية على الدور الذى لعبته القيادة السياسية أثناء الحرب بقيادة الرئيس السادات وكيف نفذ خطة الخداع الاستراتيجى بدقه عاليه مشيرا إلى حزب حماة الوطن بالدقهلية يبذل كل ما فى وسعه لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق تطلعات المواطنين وتقديم الخدمات إليهم والتى هى حق لهم

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