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رياضة

عبد الله جلال يتوج ببرونزية في رفع الأثقال بأولمبياد الشباب بالأرجنتين

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
أضاف الرباع عبد الله جلال ميدالية جديدة لرصيد مصر من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي تستضيفها الأرجنتين حاليا.

ونجح عبدالله في الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية لوزن -77 كجم في أولمبياد الشباب.

وبذلك يرتفع رصيد مصر إلى 8 ميداليات بواقع فضيتين وست برونزيات حتى الآن .

من ناحية أخرى أحتل السباح عبد الرحمن سامح المركز السادس في نهائي سباق 50 فراشة ففي منافسات السباحة في أولمبياد الأرجنتين للشباب.

وكان عبد الرحمن سامح قد توج ببرونزية سباق 50 مترا (سباحة حرة) في إطار منافسات السباحة.

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