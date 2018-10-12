الأرصاد للمواطنين : حان الوقت للتغيير للملابس الشتوية

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بهية الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، خلال الأيام القادمة، وهذا مايعطي احساسا ببرودة الطقس خلال الساعات الأخيرة .



وحذر شاهين المواطنين، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج«صباح الخير يامصر» المذاع عبر القناة الأولي، من التغيير التدريجي للملابس والابتعاد عن ملابس " الصيفي " ، موضحًا أن من أبرز الظواهر الجوية ظهور السحب علي كافة المحافظات مع فرصة سقوط الأمطار علي كافة أنحاء الجمهوية وتكون مابين امطار خفيفة ومتوسطة .



وأكد مدير مركز التنبؤات والتحليل بهية الأرصاد الجوية، أن هناك ظهور للشبورة المائية مع انتظام حركة الرياح مايسمح بعملية الملاحة بكافة الموانيء .