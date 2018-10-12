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الأرصاد للمواطنين : حان الوقت للتغيير للملابس الشتوية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:43 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بهية الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا  في درجات الحرارة ، خلال الأيام القادمة، وهذا مايعطي احساسا ببرودة الطقس خلال الساعات الأخيرة .

وحذر شاهين المواطنين، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج«صباح الخير يامصر» المذاع عبر القناة الأولي، من التغيير التدريجي للملابس والابتعاد عن ملابس " الصيفي " ، موضحًا أن من أبرز الظواهر الجوية ظهور السحب علي كافة المحافظات مع فرصة سقوط الأمطار علي كافة أنحاء الجمهوية وتكون مابين امطار خفيفة ومتوسطة .

وأكد مدير مركز التنبؤات والتحليل بهية الأرصاد الجوية، أن هناك ظهور للشبورة المائية مع انتظام حركة الرياح مايسمح بعملية الملاحة بكافة الموانيء .

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