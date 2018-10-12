طريقة تحضير مكرونة بالخضار في الفرن

نقدم لك طريقة تحضير مكرونة بالخضار فى الفرن بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير المكرونة:

لحم مفروم

مكرونة

بصل

ثوم

طماطم

جزر

فلفل ألوان

بسلة

كريمة لباني

معجون طماطم

جبن رومي

جبن موتزريلا

زعتر - بقدونس

زيت ملح – فلفل



طريقة عمل المكرونة:

* اسلقي المكرونة في ماء وملح

* في طاسة كبيرة على النار، ضعي الزيت مع البصل والثوم المفروم

* اضيفي اللحم المفروم

* الزعتر والبقدونس والطماطم

* قطعي الخضروات واضيفيها على الخليط

* ثم اضيفي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها قم اضيفيها للخليط

* ضعي الخليط في طاجن الفرن

* اخلطي الكريمة مع الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور

* اسكبي الخليط على الطاجن وادخليه فرن ساخن



