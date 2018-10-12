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طريقة تحضير مكرونة بالخضار في الفرن

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:53 ص
مكرونة بالخضار فى
مكرونة بالخضار فى الفرن
اسماء محمد
نقدم لك طريقة تحضير مكرونة بالخضار فى الفرن بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير المكرونة:
لحم مفروم
مكرونة
بصل
ثوم
طماطم
جزر
فلفل ألوان
بسلة
كريمة لباني
معجون طماطم
جبن رومي
جبن موتزريلا
زعتر - بقدونس
زيت ملح – فلفل

طريقة عمل المكرونة:
* اسلقي المكرونة في ماء وملح
* في طاسة كبيرة على النار، ضعي الزيت مع البصل والثوم المفروم
* اضيفي اللحم المفروم
* الزعتر والبقدونس والطماطم
* قطعي الخضروات واضيفيها على الخليط
* ثم اضيفي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها قم اضيفيها للخليط
* ضعي الخليط في طاجن الفرن
* اخلطي الكريمة مع الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور
* اسكبي الخليط على الطاجن وادخليه فرن ساخن

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