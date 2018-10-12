طريقة تحضير مكرونة بالخضار في الفرن

نقدم لك طريقة تحضير مكرونة بالخضار فى الفرن بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير المكرونة:
لحم مفروم
مكرونة
بصل
ثوم
طماطم
جزر
فلفل ألوان
بسلة
كريمة لباني
معجون طماطم
جبن رومي
جبن موتزريلا
زعتر - بقدونس
زيت ملح – فلفل
طريقة عمل المكرونة:
* اسلقي المكرونة في ماء وملح
* في طاسة كبيرة على النار، ضعي الزيت مع البصل والثوم المفروم
* اضيفي اللحم المفروم
* الزعتر والبقدونس والطماطم
* قطعي الخضروات واضيفيها على الخليط
* ثم اضيفي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها قم اضيفيها للخليط
* ضعي الخليط في طاجن الفرن
* اخلطي الكريمة مع الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور
* اسكبي الخليط على الطاجن وادخليه فرن ساخن
مقادير المكرونة:
لحم مفروم
مكرونة
بصل
ثوم
طماطم
جزر
فلفل ألوان
بسلة
كريمة لباني
معجون طماطم
جبن رومي
جبن موتزريلا
زعتر - بقدونس
زيت ملح – فلفل
طريقة عمل المكرونة:
* اسلقي المكرونة في ماء وملح
* في طاسة كبيرة على النار، ضعي الزيت مع البصل والثوم المفروم
* اضيفي اللحم المفروم
* الزعتر والبقدونس والطماطم
* قطعي الخضروات واضيفيها على الخليط
* ثم اضيفي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها قم اضيفيها للخليط
* ضعي الخليط في طاجن الفرن
* اخلطي الكريمة مع الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور
* اسكبي الخليط على الطاجن وادخليه فرن ساخن