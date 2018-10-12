مريم تامر سفيرة لألمانيا بالقاهرة لمدة يوم.. صور

تولت الطالبة المصرية مريم تامر، منصب سفيرة شرفية لألمانيا لدى مصر لمدة يوم واحد، في إطار الاحتفال بيوم الفتاة العالمي.



وهنأت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر» الطالبة المصرية ذات الـ17 عاما على المنصب الشرفي الذي ستتولاه لمدة يوم واحد فقط، هو يوم الفتاة العالمي الموافق 11 أكتوبر.



وفي إطار عملها كسفيرة قامت ببعض مهامها الاعتيادية في السفارة وأجرت العديد من المقابلات كان أبرزها مع ممثلي حقوق الإنسان ومسئولي الملف في السفارة.



وفي سياق متصل، صرح يوليوس جيورج لوي، سفير دولة ألمانيا لدى مصر،بأن الفتيات والنساء عاصمة يتمتعن بالفطرة والكفاءة والذكاء والشجاعة مثلهن مثل الشباب والرجال.



وأضاف:«إن عدم منحهن الفرص ليس أمرا غير منصف فحسب، بل هو في المقام الأول خسارة للمجتمع. ومن ثم يمثل اليوم العالمي للفتاة مناسبة طيبة لكي نتذكر ذلك. إنها مسئوليتنا جميعا أن نعمل على مدار العام على تقديم الدعم لمنح الفتيات فرصة متكافئة».