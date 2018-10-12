مصر تفوز على العراق وتواجه ليبيا والإمارات في منافسات الرجبي

فاز منتخب مصر للرجبي على نظيره العراقي في أولى منافسات البطولة العربية التي انطلقت صباح اليوم.



ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهتين في اليوم الأول للبطولة مع ليبيا ثم الإمارات.



جدير بالذكر أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى اختار 12 لاعبا لخوض منافسات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبى والتى تقام بالمركز الاوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى يومى 12 و13 أكتوبر الجارى بمشاركة ستة منتخبات، هى مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والعراق.



واللاعبون المشاركون هم، يسرى سامى (كابتن)، ومحمد خالد، وأحمد حسام، ومحمود سليمان، وأحمد عبد العزيز، واحمد شتا، ومروان أحمد وسيف سنباطى، واحمد السيد، واحمد خالد، ومحمد صبحى، وعمر يسرى، ويضم الجهاز الفنى محمد مصطفى مديرا فنيا، ومصطفى قدرى معالجا، وسعيد عبد القادر مدرب احمال، ويوسف النيال إداريا.