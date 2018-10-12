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حوادث

مدير أمن الشرقية يفتتح وحدة صحيفة الحالة الجنائية بمشتول السوق.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:46 م
مدير أمن الشرقية
مدير أمن الشرقية يفتتح وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
مصطفى الرماح
أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء مدير أمن الشرقية لإفتتاح (وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمركز شرطة مشتول السوق ) عقب تجهيزها لإستقبال المواطنين وتوفير الخدمات لأهالى المنطقة .

وخلال الإفتتاح تفقد مدير الأمن ، التجهيزات الخاصة بالوحدة ،وأكد على بدء تشغيل الوحدة بأقصى طاقة لتؤدى خدماتها بنطاق المنطقة بالكامل ، وقد قدم أهالى المنطقة الذين حضروا الإفتتاح الشكر لوزارة الداخلية - على ما توليه من إهتمام بالغ بالمواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية لهم فى سهولة ويسر.

يأتى ذلك فى إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية لتطوير وتكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية ، بما يحقق المستهدف من خطة التوسع فى إفتتاح أقسام ونقاط الشرطة الجديدة تحقيقًا لأمن وإستقرار المواطنين ووصولًا بالخدمات الجماهيرية الأمنية بكافة أشكالها إلى كافة المناطق .
مدير أمن الشرقية يفتتح وحدة صحيفة الحالة الجنائية بمشتول السوق.. صور
مدير أمن الشرقية يفتتح وحدة صحيفة الحالة الجنائية بمشتول السوق.. صور
مدير أمن الشرقية يفتتح وحدة صحيفة الحالة الجنائية بمشتول السوق.. صور
مدير أمن الشرقية يفتتح وحدة صحيفة الحالة الجنائية بمشتول السوق.. صور

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